Obwohl die App bereits seit Markteinführung viel genutzt wird, ist es wohl die fortschreitende Digitalisierung, die sie in den letzten Jahren besonders vorangebracht hat. Vor allem die Bestellung von Rezepten und E-Rezepten ist sehr einfach, da die Herausgeber darauf besonderen Wert legen. Die Datenübertragung läuft über einen deutschen Server Ende-zu-Ende verschlüsselt und bietet dem Nutzer einen hohen Sicherheitsstandard. In den kommenden Jahren ist auch der Ausbau des Shopping-Bereichs von OTC-Produkten in der App geplant.

Anbindung an viele Warenwirtschaften möglich

Es handelt sich um eine reine Vorbestell-App ohne Online-Bezahlfunktion. Das bietet beispielsweise bei Lieferengpässen die Möglichkeit, über die Chatfunktion mit dem Kunden in Verbindung zu treten und ein alternatives Produkt zu empfehlen. So bleibt die Beratungsleistung gewahrt und Bestellungen müssen nicht unnötig storniert oder umgebucht werden. Um die Handhabung im Alltag besonders einfach zu gestalten, kann die ApothekenApp an die großen gängigen Warenwirtschaftsanbieter angeschlossen werden. Dazu gehören Awinta Prokas, ADG S3000 und A3000, Pharmatechnik Ixos sowie CGM Lauer WinApo. Weitere wie Aposoft und ADV sind geplant. Für den schnellen Draht kann die Apotheke den Botendienst-Service, mit oder ohne Lieferzeitfenster hinterlegen. Fokus ist der schnelle Kontakt zu einer bestimmten Stammapotheke, die der Kunde direkt zu Beginn mittels Name, Postleitzahl, Standortfreigabe oder QR-Code hinterlegen kann. Ein Wechsel, zum Beispiel auf Reisen, ist unkompliziert über das Kundenmenü möglich. Ein Preisvergleich umliegender Apotheken ist nicht möglich und auch nicht angedacht. Die Apotheke kann ihre App-Seite stark individualisieren. Zu den Features gehören eigene Angebotsflyer, Beiträge, Postings oder die Ankündigung von Aktionstagen. Bald wird die Push-Nachrichtenfunktion freigeschaltet, wodurch die Kunden direkt über solche speziellen Ereignisse auf dem Handy informiert werden. Auch kostenloses Werbematerial wie Plakate oder Flyer gibt es direkt beim Anbieter