„Deine Apotheke“ und „callmyApo“: Migration zu gesund.de beginnt

Der Start der – nach eigener Aussage – größten deutschen Gesundheitsplattform www.gesund.de stehe kurz bevor, heißt es in einem Schreiben von Phoenix. In Anbetracht der Tatsache, dass die Vorbereitungsphase für das E-Rezept zum 1. Juli 2021 starte und dann zum Jahreswechsel hin verbindlich werde, wolle man gemeinsam mit der Apothekerschaft eine Plattform schaffen, die Endverbraucher:innen vollumfänglich abhole. Diese sollen die Anwendung nicht nur als Vorbestell-App nutzen, sondern dort auch mit Arztpraxen vernetzt werden und bei Bedarf die eigene Gesundheitsakte anlegen können. Ferner wurden die Apotheken unter anderem darüber informiert, dass eine Shop Funktion möglich sein werde und die „deine Apotheke“-App und „callmyApo“ zu „gesund.de“ verschmelzen sollen. Die Migrationsphase soll in den kommen Wochen starten, heißt es weiter. Nach der Migration könne dann individuell entschieden werden, ob man „am weiteren Weg der Plattform teilnehmen möchte oder nicht“.