Doch nun zeigt ein Blick in den App-Store: „Deine Apotheke“ ist immer noch da. Auf Nachfrage der DAZ erklärt eine Unternehmenssprecherin: „Wie bereits angekündigt wird aus ‚deine Apotheke‘ gesund.de. Nach einer längeren Übergangsphase wird die ‚deine Apotheke‘- App zum 30. September 2022 eingestellt und nicht mehr in den Stores verfügbar sein.“ Apotheken und Nutzer:innen der App seien bereits über diesen Schritt informiert worden und haben die Möglichkeit, zu „gesund.de“ zu wechseln, so die Sprecherin.