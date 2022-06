BA.5 und BA.4 bringen anscheinend die nächste Corona-Welle

Es gibt dennoch eine gewisse Analogie der Entwicklungen in Südafrika und in Deutschland. In beiden Fällen fanden sich BA.4 und BA.5 bereits seit einiger Zeit in nur wenigen Proben. In Südafrika stiegen die Zahlen dann plötzlich rasant an und eine ähnliche Entwicklung könnte sich nun auch in Deutschland abzeichnen. Der prozentuale Anteil der nachgewiesenen BA.5-Fälle verdoppelt sich aktuell wöchentlich in den Lageberichten des RKI. In Kalenderwoche 12 (21. Bis 27. März 2022) gab es einen ersten Nachweis für BA.5, prozentual aber unter 0,1 Prozent aller Fälle. In KW 15 lag der Anteil bei 0,1 Prozent, in KW 16 (18. bis 24. April 2022) bei 0,2 Prozent, KW 17 bei 0,6 Prozent, KW 18 1,2 Prozent und bis zur KW 20 bereits 5,2 Prozent der Fälle. BA.4 kletterte etwas verzögert bis KW 20 auf 0,9 Prozent der positiv getesteten, analysierten und sequenzierten COVID-19-Fälle.