Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass im Herbst drei Impfstoffe gegen COVID-19 angeboten werden können. Neben einem für das klassische Virus werden zwei erwartet, die an neue Varianten angepasst sind. „Wir haben so viel Impfstoff beschafft, dass wir jedem jeden Impfstoff anbieten können“, sagte Lauterbach am vergangenen Freitag in Berlin. Bei der Frage, wer welchen Impfstoff erhält, zähle das individuelle Arzt-Patienten-Gespräch.