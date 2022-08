MHRA-Chefin June Raine bezeichnete den Booster-Impfstoff als „geschärftes Werkzeug in unserem Arsenal, um uns gegen diese Krankheit, die sich weiterhin fortentwickelt, zu schützen“. Sie verweist zudem darauf, dass die erste Generation der COVID-19-Impfstoffe, die im Vereinigten Königreich verwendet werden, weiterhin einen wichtigen Schutz gegen die Krankheit bieten und Leben retten.

Der Impfstoff soll im Herbst als Booster zur Verfügung stehen. Alle über 50-Jährigen und bestimmte Risikogruppen sollen in Großbritannien von September an eine Auffrischungsimpfung in der einen oder anderen Form erhalten.