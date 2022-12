Warum sich auch BA.4-5-angepasste Corona-Impfstoffe zur Grundimmunisierung eignen

Wie die ETF betont, soll ihre Stellungnahme lediglich eine Hilfestellung für auf nationaler Ebene zu treffende Entscheidungen sein, die Produktinformationen der Impfstoffe änderten sich damit nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob die ständige Impfkommission STIKO in Deutschland die Grundimmunisierung mit COVID-19-Impfstoff Comirnaty Orig./BA.4-5 oder COVID-19-Impfstoff Spikevax Orig./BA.4-5 empfehlen wird. Wie die ETF in ihrer Stellungnahme betont, sind die bivalenten Impfstoffe von Moderna erst ab einem Alter von zwölf Jahren zugelassen, COVID-19-Impfstoff Comirnaty Orig./BA.4-5 von Pfizer/Biontech seit kurzem schon ab fünf Jahren, (COVID-19-Impfstoff Comirnaty Orig./BA.1 erst ab zwölf).