Antrag für Omikron-BA.1-Impfstoff bei der EMA eingereicht

Im Juni hatten Pfizer und Biontech positive Daten von ihrem monovalenten und ihrem bivalenten, jeweils an Omikron angepassten, COVID-19-Impfstoffkandidaten veröffentlicht. Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, haben die beiden Hersteller am 19. Juli nun den Antrag auf Zulassung für ihren bivalenten Impfstoffkandidaten bei der EMA eingereicht. Er ist sowohl an den Omikron-Subtyp BA.1 angepasst, enthält aber auch den bisherigen Comirnaty-Wirkstoff. Gedacht ist das Vakzin für Personen ab zwölf Jahren. Mit dem Antrag würden Pfizer und Biontech den Empfehlungen der EMA und der Internationalen Koalition der Arzneimittelbehörden (ICMRA) folgen, die aufgerufen hätten, einen an Omikron angepassten Impfstoffkandidaten zu entwickeln.