Iod in Schwangerschaft und Stillzeit – trotz Hypothyreose oder Hyperthyreose?

Störungen an der Schilddrüse können auch völlig gesunde, frisch gewordene Mütter nach der Geburt erwischen. Eine sogenannte Wochenbett-Schilddrüsenentzündung (Postpartum-Thyreoiditis) entsteht in den meisten Fällen aufgrund der hormonellen Umstellung in den ersten Wochen nach Entbindung. Sie verläuft jedoch für gewöhnlich recht mild und unbemerkt und verschwindet in der Regel von selbst ohne Langzeitfolgen. Zu den Symptomen gehören unter anderem Erschöpfung und Stimmungsschwankungen, welche bis zu 6 Monate nach der Geburt bestehen können. In seltenen Fällen manifestiert sich daraus eine länger anhaltende Schilddrüsenunterfunktion.

Stehen zu wenige Schilddrüsenhormone zur Verfügung, fehlt dem Körper der Antrieb und viele Betroffene fühlen sich müde, schlapp und teilweise depressiv. Auch Kopfschmerzen, Verstopfung und Gewichtszunahme treten häufig auf. Bei zu vielen Schilddrüsenhormonen im Körper ist in der Regel das Gegenteil der Fall: Nervosität, innere Unruhe, Durchfall und Herzrhythmusstörungen können vorkommen. Die häufigsten Ursachen für eine ausgeprägte Störung an der Schilddrüse sind die beiden Autoimmunkrankheiten Hashimoto-Thyreoiditis und Morbus Basedow, bei denen der Körper Antikörper gegen die eigene Schilddrüse produziert und somit eine chronische Schilddrüsenentzündung auslöst.