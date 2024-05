„Kicker“-Sonderheft zur EM in Apotheken

Der Olympia-Verlag aus Nürnberg hat mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen besonderen Coup gelandet: Mit Unterstützung des Münchner Pharma-Unternehmens Haleon hat der Verlag seit diesem Montag eine Million Exemplare eines „Kicker EM Special“ in 15.000 Apotheken auf den Markt gebracht. Die acht-seitige Extra-Ausgabe liegt auch der normalen „Kicker“-Ausgabe bei. Entstanden ist die EM-Spezial-Ausgabe in Zusammenarbeit mit den Haleon-Marken Fenistil und Voltaren. Bei der Umsetzung des Projekts waren neben dem Kicker-Team auch die Sport-Agentur kicker business solutions sowie die Agentur Baudek & Schierhorn mit Sitz in Hamburg involviert.

„Auf die EM im eigenen Land bereiten wir seit Monaten tolle Umfelder auf allen Kicker-Kanälen für unsere Werbekunden vor. Die Kooperation mit den beiden Marken Voltaren und Fenistil beweist eindrucksvoll, dass durch gute Konzepte und außergewöhnliche Vertriebswege auch im Jahr 2024 mit Printprodukten noch ein Millionen-Publikum erreicht werden kann“, erklärt Martin Schumacher, Leiter Vermarktung beim Kicker, die Offline-Sichtbarkeit des gedruckten Specials in einer Pressemitteilung.