Seiner Ansicht nach hätten 70 bis 80 Prozent der deutschen Bevölkerung die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung mitgetragen. Auch er bewertet rückblickend die Bewältigung der Pandemie als Erfolg. Man sei einen guten Mittelweg gegangen: „Wir haben uns weder von den ‚Zero-COVID‘-Rufen, also danach, gar keine Infektion mehr zuzulassen, noch von dem Ansatz, es einfach ‚durchlaufen lassen‘ und ein überfordertes Gesundheitssystem einfach hinzunehmen, in die Irre führen lassen.“

Anders als in autokratischen Staaten, „wie etwa China“, hätte das demokratische System in Deutschland kritische Debatten und Kurskorrekturen zugelassen, so Spahn. Spahn würdigte die bereits gezogenen Schlussfolgerungen der politisch Verantwortlichen, beispielsweise den Aufbau von Impfstoffkapazitäten. Auch wichtige Fragen zur Souveränität und der Abhängigkeit der Produktionsketten zu Staaten wie China seien bereits in der Diskussion.