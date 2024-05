AOK Nordost appelliert an Apotheken: Rezeptfälschungen melden!

Die AOK Nordost warnt am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung vor bundesweiten Fälschungen, insbesondere bei Mitteln gegen Übergewicht und Diabetes (Ozempic®, Trulicity®, Mounjaro®) und gegen Hepatitis (Pegasys®). In den vergangenen Wochen hatte auch der Hamburger Apothekerverein wiederholt vor derartigen Fälschungen gewarnt. Nun berichtet die AOK Nordost, dass in dieser Produktgruppe mindestens jedes zehnte Papierrezept im ersten Quartal 2024 gefälscht war. Bei den Rezepten für das Hepatitis-Mittel Pegasys® betrage die Fälschungsquote sogar 96 Prozent. Dadurch könne allein bei der AOK Nordost ein jährlicher Schaden in Millionenhöhe entstehen.