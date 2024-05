Günther Jauch preist CardLink

DocMorris startete bereits Mitte April mit der E-Rezept-Einlösung mithilfe der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und dem Smartphone. Schon für den Probe-Scan winkt der niederländische Versandkonzern mit einem 10-Euro-Gutschein. Wie gut die neue Option zieht, werden die entsprechenden Quartalszahlen zeigen.

Seit diesem Montag mischt auch Konkurrent Shop Apotheke – hinter der Redcare Pharmacy steht – in Sachen CardLink mit. Einfach die Shop Apotheke App herunterladen, einige Daten eingeben, eGK einlesen lassen – und los kann es gehen. „E-Rezept? Hältst du schon dran?“ lautet ein Claim. Wer möchte, kann sich die ganze Prozedur auch in einem kurzen Video erklären lassen – dazu lädt Günther Jauch ein. Zweiter CardLink-Promoter der Webseite ist Schauspieler Christian Ulmen. Die Webseite präsentiert eGKs mit den Konterfeis beider Promis hinter einem Smartphone. Das Unternehmen spart bekanntlich nicht an Marketingkosten fürs E-Rezept.