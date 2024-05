Mit Blick auf die Idee, das Apothekenhonorar vom variablen hin zum fixen Teil umzuverteilen, schreibt der BVpta, „das wird die Situation der Apotheken nicht verbessern und weitere Schließungen nicht verhindern“. Im vergangenen Jahr sind es über 500 gewesen: „Unsere Arbeitsplätze! Die Apotheken sterben immer schneller.“

PTA kein billiger „Ersatz“

Kritik kommt an der Vorstellung, dass PTA als „billiger ‚Ersatz‘“ das Apothekensterben stoppen könnten. „Herr Minister, so geht das nicht“, heißt es vom BVpta. Man könne sich zwar „gebauchpinselt“ fühlen, dass der Minister den PTA das zutraut. „Wir müssen uns aber auch fragen: Welches Bild hat der Minister von unserer Arbeit eigentlich im Kopf? Ein Chef, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und darauf wartet, dass er etwas gefragt wird? Die PTA, die im HV vorfreudig auf das nächste Rezept wartet? Guten Tag, Abgabe, auf Wiedersehen, das wars?“

Mehr Verantwortung bedeutet mehr Gehalt!

Zudem erinnert der Verband daran, dass mehr Verantwortung auch mit mehr Gehalt einhergeht. So lange aber die Apotheken in Gänze nicht besser honoriert werden, sei auch nicht mehr Geld für die PTA da.

Ganz hat der BVpta die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass der Minister mit ihm reden könnte. Am Ende des Statements erneuert er sein Gesprächsangebot. „Ergreifen Sie dieses Angebot, reden Sie mit uns. Denn PTA ist viel mehr als Sie sich vorstellen!“