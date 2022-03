Wie beeinflusst die Schilddrüse die Fertilität?

Wer bei unerfülltem Kinderwunsch genauer nachschauen sollte – das hat die Amerikanische Fachgesellschaft „American Thyreoid Association“ 2017 in einer Leitlinie („American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy“, veröffentlicht im Fachjournal „Thyroid“) zusammengefasst. Somit sollten Frauen mit Schwangerschaftswunsch und folgenden Risikofaktoren ihren TSH-Wert überprüfen lassen: