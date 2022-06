Bei der Kammerversammlung der Apothekerkammer Hamburg am Montagabend wies Kammerpräsident Kai-Peter Siemsen auf das Leid in der Ukraine und die andauernde Pandemie hin. Als Folgen würden die Menschen hierzulande ökonomisch belastet. Überall würden die Preise massiv steigen, nur nicht in den Apotheken.