Ein weiterer Aspekt der Diskussion war die Übernahme vieler Arztpraxen durch Finanzinvestoren. Dazu äußerte Herrmann drei wesentliche Forderungen. Erstens müssten die Patienten am Praxisschild erkennen, wer hinter der Institution stehe. Das sei schnell umsetzbar. Zweitens müsse der Versorgungsauftrag erfüllt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung müsse daher prüfen, ob die ganze Bandbreite der Leistungen angeboten werde. Drittens müsse geprüft werden, ob monopolartige Strukturen entstehen. Das Kartellamt betrachte zwar die Fusion konfessioneller Kliniken, weil es dabei um große Umsätze gehe, habe sich aber bisher nicht für die Praxen interessiert. Doch nun würden erstmals in Schleswig-Holstein auch Praxen auf monopolartige Strukturen untersucht. Als ein zentrales Problem beim Einstieg von Finanzinvestoren betonte Herrmann den Abfluss größerer Beträge der Solidargemeinschaft im Vergleich zu den notwendigen Renditen anderer Betreiber. Außerdem müsse die „Indikationsqualität“ gesichert sein. Wenn bei den Patienten Zweifel am Vertrauen aufkämen, werde die Axt an die Patienten-Arzt-Beziehung gelegt.

Außerdem ging es um die Telemedizin. Herrmann betonte, sie könne den direkten Kontakt nicht generell ersetzen. Doch manche Praxisbesuche könnten so einspart werden, um Zeit für die wichtigen ausführlichen Gespräche zu gewinnen. In Deutschland hätten die Menschen durchschnittlich 19 Arztkontakte pro Jahr, in anderen vergleichbaren Ländern nur vier bis fünf. Hier sei ein Umdenken nötig, auch bei der Quartalspauschale. Am Ende der Diskussion formulierte Herrmann den Wunsch, Ärzte und Apotheker sollten gemeinsam Probleme lösen, jeweils auf die Wertigkeit des eigenen Berufs aufmerksam machen und zeigen, dass sie auch in Zukunft nicht durch virtuelle Angebote ersetzbar seien.