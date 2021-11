Dienstleistungszuschlag: Festbeträge werden angepasst

Die Verkaufspreise für verschreibungspflichtige Humanfertigarzneimittel mit Ausnahme der Grippeimpfstoffe werden am 15. Dezember 2021 um 20 Cent plus Mehrwertsteuer steigen. Denn dann wird die Änderung in § 3 Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) wirksam, die ein Jahr zuvor mit dem Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG) eingeführt wurde. Die zusätzlichen 20 Cent sind der Zuschlag zur Finanzierung honorierter pharmazeutischer Dienstleistungen.