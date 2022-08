Der diesjährige DAT wird unter dem Motto „Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit“ stehen. Die grundsätzliche Wichtigkeit dieses Themas bestreitet wohl fast niemand. Doch ist der Zeitpunkt der richtige, ihm einen so hohen Stellenwert zu geben? Schließlich haben die Apotheken aktuell genug andere Probleme. Oder ist es höchste Zeit, dass die verfasste Apothekerschaft sich in dieser Hinsicht positioniert? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!