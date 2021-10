„CO₂-Abdruck im Gesundheitswesen größer als im Flugverkehr“

In einem ApoTalk Spezial der deutschen Apotheker- und Ärztebank drehte sich am 15. Oktober alles um klimapolitische Maßnahmen. An der Online-Podiumsdiskussion beteiligten sich mit Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen) und Andrew Ullmann (FDP) zwei Bundestagsabgeordnete neben weiteren Akteuren aus dem Gesundheitswesen.

Nur eine Stunde nach Veröffentlichung des Sondierungspapiers der möglichen Ampel-Koalition machte Ärztin Piechotta Hoffnung, dass spannende Ansätze die Gesundheitsbranche in Richtung Klimaneutralität bewegen können: „Was wir jetzt im Sondierungspapier, aber auch in den Koalitionsverhandlungen versuchen werden, ist, einen guten Mix zu finden aus einerseits ordnungsrechtlichem und gesetzlichem Rahmen, aber andererseits auch CO 2 -Bepreisung und Anreizen, damit wir tatsächlich noch kurz vor knapp Klimaneutralität in allen Sektoren schaffen.“ Konkreteres sei Gegenstand aktueller Verhandlungen.