Apothekerkammer bekommt Auszeichnung für Klima- und Umweltschutz

Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) geht mit gutem Beispiel voran: Bereits seit zehn Jahren nimmt sie am Projekt Ökoprofit der Stadt Münster teil. Nun ist sie zum sechsten Mal für ihr Engagement ausgezeichnet worden, heißt es in einer Pressemitteilung der AKWL.

Die Zertifizierungsveranstaltung fand demnach mit geladenen Gästen in der Bezirksregierung Münster statt. Bürgermeister Klaus Rosenau und Daniel Hartmann vom NRW-Umweltministerium verliehen laut AKWL zusammen mit Projektleiterin Uschi Sander die Urkunden an die 21 Unternehmen und Einrichtungen, die erfolgreich am diesjährigen Ökoprofit-Projekt teilgenommen haben. Für das Umweltteam der Apothekerkammer Westfalen-Lippe nahm Michael Schmitz, Geschäftsführer Kommunikation bei der AKWL, die Auszeichnung entgegen.

Im Einsatz für die Gesundheit

„Apothekerinnen und Apotheker sind als Heilberufler*innen für die Gesundheit ihrer Patient*innen im Einsatz. Und für Gesundheit ist eine gesunde Umwelt unverzichtbare Voraussetzung“, sagt Schmitz. „Daher unterstützen wir den nachhaltigen Gedanken des Ökoprofit-Konzepts.“ Seit 2001 führt die Stadt Münster mit Betrieben aus Münster das Projekt Ökoprofit durch, gefördert durch das NRW-Umweltministerium. Seit 2012 ist die AKWL mit an Bord, die nach eigenen Angaben 2013 erstmals zertifiziert und seither fünfmal rezertifiziert wurde.

Orientiert an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen werden Unternehmen und Einrichtungen dabei unterstützt, Klima und Umwelt zu schützen und zugleich Betriebskosten zu reduzieren. Die Apothekerkammer beteiligt sich seit zehn Jahren an Ökoprofit und hat in dieser Zeit zahlreiche Maßnahmen implementiert: Das Apothekerhaus am Aasee wurde klimafreundlich umgebaut. Alle Mitarbeiter*innen können über ein Dienstrad-Leasing ein Job-Rad nutzen und in der Tiefgarage des Kammerhauses wurden Ladestationen für Elektroautos installiert. Büromaterialien werden umweltfreundlich in Mehrwegbehältern geliefert. Eine bienenfreundliche Balkonbegrünung und die Übernahme einer Bienenpatenschaft gehören ebenfalls zum Nachhaltigkeitsprogramm der Kammer.