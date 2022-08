Doch nicht nur die Apotheken selbst, sondern auch die 34 Mitgliedsorganisationen sollen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ein Antrag der Kammern Hamburg und Thüringen will dafür sorgen, dass die Geschäftsstellen der 34 Mitgliedsorganisationen der ABDA sowie die Geschäftsstellen der ABDA selbst mit all ihren Funktionen und Aufgaben (inklusive der Gremiensitzungen sowie das Verwaltungshandeln) darauf hinwirken, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Schließlich müsse zum Erreichen der Klimaziele jeder Sektor beitragen. „Als Apotheker:innen sind wir als Teil des Gesundheitssektors besonders zur Klimaneutralität angehalten, denn Klimaschutz bedeutet Gesundheitsschutz“, schreiben die beiden Kammern. Die Standesorganisationen sehen sie hier in einer Vorbildfunktion, zudem könnten Apotheken von deren Erfahrungen profitieren.

Außerdem soll die ABDA eine:n Nachhaltigkeitsbeauftragte:n benennen, findet zumindest die Apothekerkammer Hamburg. Er/Sie soll klimarelevante Probleme (in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit) für den Berufsstand erkennen und die ABDA nach innen und außen in Fragen der gesundheitlichen und pharmazeutischen Herausforderungen der Klima- und Umweltkrise vertreten. Die Kammer erachtet das für notwendig, um den sich stellenden Fragen in Bezug auf Klima, Umwelt und soziale Gerechtigkeit in der ABDA angemessen begegnen zu können. Zudem solle diese Person die zentrale Anlaufstelle für Kammern und Verbände sein, wenn es um die Ausgestaltung von nachhaltigen Apotheken geht, um in diesem Bereich Informationen zu bündeln und Zeit und Energie zu sparen.