Die Entscheidung, den Apothekertag in München unter dem Motto „Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit“ stattfinden zu lassen, war im vergangenen Jahr in Düsseldorf gefallen. Der gemeinsame Antrag der Landesapothekerkammer Thüringen und der Apothekerkammer Westfalen-Lippe zur thematischen Ausrichtung wurde von den Delegierten angenommen. Dies spiegelt sich nun auch in den Anträgen zum diesjährigen DAT wider. Die Hauptversammlung startet zudem mit diesem Themenblock. Einige der Vorschläge betreffen Apotheken und Standesvertretung direkt, wie eine höhere Lagertemperatur für Arzneimittel und klimaneutrale Geschäftsstellen (mehr dazu im ersten Teil).

Aber auch die Industrie wird in die Pflicht genommen, etwa in einem Leitantrag, der einen Antrag der Landesapothekerkammer Thüringen sowie einen weiteren von fünf Kolleg:innen, darunter BAV-Chefin Anke Rüdinger, zusammenfasst. Demnach sollen die pharmazeutischen Unternehmer und Kosmetikhersteller zukünftig die unaufgeforderte Zusendung von Werbematerialien, Aufstellern, Schaufensterdekorationen und ähnlichen Materialien unterlassen. Zudem wird die Industrie aufgefordert, alternative Konzepte zur umweltschonenderen Herstellung von notwendigen Proben, zum Beispiel zur Testung von Kosmetika zur Therapieunterstützung bei Hauterkrankungen, zu entwickeln, um die Ressourcenverschwendung in diesem Bereich zu begrenzen.

Da diese Appelle nach Ansicht der Antragsteller bisher nicht in ausreichendem Maße Gehör fanden, soll der Gesetzgeber entsprechende rechtliche Schritte in die Wege leiten, um die Unternehmen zu einem verantwortlichen und nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu animieren und gegebenenfalls zu verpflichten. Damit soll neben dem Umweltaspekt auch erreicht werden, dass Patient:innen die Apotheke verstärkt als Ort der Ausübung von heilberuflicher Arbeit wahrnehmen und nicht als Abgabestelle für Add-ons.