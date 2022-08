Der richtige Zeitpunkt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, aber …

Wir wollten von unseren Leser:innen wissen, ob es angesichts der aktuellen Probleme der Apothekerschaft angemessen ist, in diesem Ausmaß über Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu diskutieren. Als das Motto im vergangenen Jahr auf einen Antrag der Apothekerkammern aus Thüringen und Westfalen-Lippe beschlossen wurde, gab es in der Diskussion durchaus Bedenken, sich im Vorfeld so festzulegen. Grundsätzlich findet es die Mehrheit der 242 DAZ-Leser:innen, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, aber richtig, diese Dinge auf diesem DAT zu adressieren. 37 Prozent finden auch, dass das ruhig ausführlich diskutiert werden darf, das Thema dulde keinen Aufschub. 26 Prozent halten den diesjährigen DAT zwar ebenfalls für den richtigen Zeitpunkt, aber vielleicht nicht vor allen anderen Themen. Es gebe aktuell wichtigeres. 34 Prozent der Teilnehmenden halten hingegen den Zeitpunkt angesichts der Umstände für nicht gut gewählt. Ein anderes Mal sprechen sie aber gerne über Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Nur eine ganz kleine Minderheit misst dem Thema keine Bedeutung für die Apothekerschaft bei: Zwei Prozent denken, dass Apotheker ohnehin nichts bewirken können und weiteren zwei Prozent ist es egal.