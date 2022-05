Die Personalnot ist allgegenwärtig

Am gestrigen Dienstag tagten die Delegierten der Bayerischen Landesapothekerkammer (BLAK) ein letztes Mal in der aktuellen Besetzung. Nach vier Jahren wird es am 21. Juni 2022 die konstituierende Sitzung einer neu gewählten Standesvertretung im Freistaat geben. Aus Sicht der Apothekerschaft findet ein gesundheitspolitischer Abschluss und Neubeginn jedoch nicht statt. Vieles ist im Fluss: Die von der Großen Koalition angestoßene Digitalisierung – vor allem die Einführung der E-Rezepte – wird immer greifbarer.