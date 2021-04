Wie ticken die Apotheker von morgen?

Wer die Vertreter:innen der Generation Z erreichen will, muss schnell sein. Bewerbungen sollten daher nicht lange unbeantwortet bleiben. Das könnte sie verprellen, denn im Gegensatz zu älteren Semestern sind sie schneller frustriert und verunsichert. Daher ist polemisch von der „Generation Snowflake“ die Rede, da den Betrachter die Jugend hochemotional und so beständig wie Schneeflocken erscheint. Auch in der öffentlichen Apotheke scheint das zum Problemfaktor zu werden. Laut einer Umfrage des BPhD fühlen sich die Hälfte der Pharmazeut:innen im Praktikum in der öffentlichen Apotheke häufig gestresst. Demgegenüber klagte nur jeder fünfte PhiP in Klinikapotheken und noch weniger derjenigen, die in der Industrie Erfahrungen sammelte, über Stress. Generationenforscherin Peters legt Apotheker:innen ans Herz, Praktikant:innen nicht gleich ins kalte Wasser zu werfen und zu Beginn helfend zur Seite zu stehen.

Ein weiterer Punkt: Die Generation Z hat hohe Anforderungen an die Moral ihrer Tätigkeit. Die Höhe des Gehalts spielt weniger eine Rolle als die Frage, ob die Arbeit Sinn stiftet und anderen Menschen hilft. Außerdem ist die Karriere für viele Jüngere nicht mehr so wichtig wie in den Vorgängergenerationen. Ihnen ist die Trennung zwischen Karriere und Privatleben wichtig, auch streben viele eine Teilzeitbeschäftigung an. Zudem unterscheiden sich die Forderungen an das Arbeitsleben zwischen den Geschlechtern weniger stark als bisher.