Selbstständigkeit verliert im Laufe des Studiums an Attraktivität

Die Ergebnisse zeigen, dass das Studium den Nachwuchs gut für eine Laufbahn in der Universität oder pharmazeutischen Industrie vorbereitet. Die Befragten betrachteten sich am ehesten gewappnet, in diesen Feldern zu arbeiten.

Am wenigsten vorbereitet fühlen sich Studierende – von allen pharmazeutischen Tätigkeiten – auf die Arbeit als selbstständige Apotheker:innen. Nach dem Studium strebt nur etwa ein Drittel eine Karriere in der Offizin an. Während des Studiums verschieben sich dabei die Vorlieben der angehenden Apotheker:innen: Während zu Studienbeginn noch etwas mehr Studierende Interesse an der Selbstständigkeit als an einer Anstellung in einer Offizin haben, lassen einige im Laufe der universitären Ausbildung davon ab, sodass letztlich das Angestelltenverhältnis im Vergleich deutlich die Nase vorn hat.

Der Grund, ein Pharmaziestudium zu beginnen, liegt bei vielen Studierenden im fachlichen Interesse. Das konkrete Berufsziel der Studierenden formt und verändert sich im Laufe des Studiums. In der Abbildung unten sind die Gründe aufgeführt, warum Studierende ihren Berufswunsch ändern. Wichtig sind die in Famulaturen gesammelten Eindrücke und die Tatsache, dass sie im Lauf der Zeit mehr über mögliche Berufsfelder erfahren. Viele Pharmazeut:innen lernen die Arbeit im Krankenhaus erst im Studium kennen. Die Krankenhauspharmazie wird zu einem immer attraktiveren Berufsziel junger Approbierter.