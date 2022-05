BAK segnet Positionspapier zur Novellierung der Approbationsordnung ab

Am heutigen Dienstag stand das Positionspapier auf der Tagesordnung der BAK-Mitgliederversammlung, die zur Stunde im westfälischen Münster tagt. Wie die ABDA jetzt in einer Pressemitteilung informiert, hat sie bereits grünes Licht gegeben für das Positionspapier, auf dessen Basis man an das Bundesministerium für Gesundheit herantreten und sich für eine Modernisierung des Pharmaziestudiums starkmachen will. „Die aktuell gültige Approbationsordnung stammt aus dem Jahr 2001 – eine Anpassung ist aufgrund der enormen wissenschaftlichen Fortschritte, insbesondere bei der Entwicklung neuer Arzneimittel, aber auch der modernen Arzneimitteltherapie, dringend nötig“, sagt BAK-Präsident Thomas Benkert.

Regelstudienzeit soll sich um zwei Semester verlängern

Wie die DAZ bereits berichtete, soll unter anderem die Regelstudienzeit um zwei Semester verlängert werden – insbesondere zugunsten der Klinischen Pharmazie. „Dabei darf allerdings weder die Zahl der Studienplätze verringert noch die Betreuung der Studierenden schlechter werden“, betont Benkert. „Vor allem die Fächer Klinische Pharmazie und Pharmakologie müssen intensiviert werden. Zum verlängerten Studium gehören auch neue Lehrinhalte, etwa zu computergestützten Verfahren in der Wirkstoffforschung oder neuartigen Therapien, sowie interprofessionelle Lehrveranstaltungen mit Medizinstudierenden. Ergänzend zum Studium sollen Pharmaziestudierende in Zukunft eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit anfertigen.“ Wichtig sei auch, dass der Studiengang bundesweit einheitlich bleibt und mit einem Staatsexamen endet.

Benkert freut sich über die Unterstützung des Berufsstands: „Die Apothekerschaft spricht in dieser Sache mit großer Geschlossenheit. Wir haben in einem breit angelegten Prozess Vorschläge zur Novellierung der Approbationsordnung entwickelt, mit denen wir nun an das Bundesgesundheitsministerium herantreten werden.“ Noch steht allerdings das Votum des BPhD aus, der sich Ende Mai bei seiner Bundesverbandstagung in Leipzig mit dem Positionspapier befassen will.

Was im Detail drinsteckt im Positionspapier, erfahren Sie im DAZ-Bericht vom 11. April 2022.