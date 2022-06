In einer kurzen Antrittsrede gab der alte und neue Kammerpräsident einen kurzen Ausblick auf das Programm der kommenden Jahre. Es werde kein leichter Weg werden, so Benkert. Oberste Priorität haben die Dienstleistungen – da müsse man schauen, dass die zum Fliegen kommen –, die Änderung der Approbationsordnung, die Nachwuchsproblematik sowie die Digitalisierung beziehungsweise das E-Rezept. Was die Novellierung der Approbationsordnung angeht, bedauert Benkert, dass das Papier von den Studierenden abgelehnt wurde. Das sei ein bisschen Wasser in den Wein, erklärte er. Das Ziel des runden Tisches sei gewesen, mit einer Stimme an die Politik heranzutreten. Es sei schade, dass es nun so gelaufen ist. Benkert hofft, dass die Studierenden doch noch zustimmen – vielleicht mit der Einschränkung, dass sie die hohe Stundenzahl ablehnen. Andernfalls müsste die verfasste Apothekerschaft, zu der die Studierenden ja noch nicht gehörten als Verfasser des Papiers fungieren, so Benkert.

Benkert zeigte sich aber optimistisch, mit dem neuen Vorstand die kommenden Aufgaben zu bewältigen – und zwar gemeinsam mit Teamgeist und Kollegialität.