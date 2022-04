AVNR-Chef Preis: Grippe- und Coronaimpfung gehören zusammen

Die ersten Auswertungen sind äußerst positiv. Sie zeigen, dass viele das Impfangebot in der Apotheke genutzt haben. Ohne dieses Angebot hätten sie keine Grippeimpfung gemacht. Ausschlaggebend für eine Impfung in der Apotheke war die fachliche Expertise der Pharmazeuten und die gute Erreichbarkeit der Apotheken.

Gerade mit Blick auf den kommenden Corona-Winter gehören flächendeckende Coronaimpfungen und Grippeimpfungen zusammen. Deshalb ist es nur konsequent, dass die Politik dies den Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft in den Apotheken ermöglichen will. Wir rechnen damit, dass sich dann noch mehr Apotheken dazu entscheiden werden, ein Impfangebot zu machen. Ich bin mir auch sicher, dass die Impfquoten damit weiter gesteigert werden können. Das sehen wir ja auch in anderen Ländern.

Im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland noch einiges aufzuholen. So dürfen in Frankreich ab diesem Jahr in Apotheken fast alle Impfungen mit Totimpfstoffen durchgeführt werden. Ich kann mir deshalb vorstellen, dass wir in Deutschland auch weitere Impfungen in Apotheken erleben werden. Ein nächster Kandidat wäre da die FSME-Impfung. Sie ist unproblematisch in der Anwendung und Verträglichkeit. Gleichzeitig haben wir immer mehr Risikogebiete in Deutschland und die Impfquote ist auch bei dieser Impfung viel zu niedrig.