In neun Stunden zum Impfapotheker – reicht das?

In der Schweiz impfen mit 900 von insgesamt 1.700 Apotheken mittlerweile etwas mehr als die Hälfte aller Apotheken (Stand 2019). Hier hat sich in den letzten Jahren ein großer Sprung getan: 2016 boten lediglich 408 Apotheken in der Schweiz Impfungen an. Das Angebot kommt bei den Schweizer Bürgern gut an: 35.000 Grippeimpfungen wurden 2019 in Apotheken verabreicht, 72 Prozent mehr als 2018. Vor allem 26- bis 75-Jährige nutzen die Grippeimpfung in der Apotheke.

Erfreulich ist vor allem, dass in der Schweiz bislang kein Notfall nach einer apothekerlichen Grippeimpfung dokumentiert ist, das berichtete Dr. Raffaela Pitzurra, Apothekerin und Epidemiologin, die seit zehn Jahren am Zentrum für Reisemedizin in Zürich arbeitet. Ihren Impfkurs der Foederation Pharmaceutica Helvetica (FPH) absolvierte sie 2016.