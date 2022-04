Ampel will Grippeimpfungen in Apotheken in die Regelversorgung aufnehmen

Grippeimpfungen in Apotheken sollen künftig nicht mehr nur in Modellprojekten erlaubt sein: Die Ampel-Partner planen, das Angebot in die Regelversorgung aufzunehmen, wie aus dem noch nicht ressortabgestimmten Entwurf eines Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen zum Pflegebonusgesetz hervorgeht. Das Honorar sollen demnach DAV und GKV verhandeln.