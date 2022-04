Ärzte fordern Dispensierrecht statt Grippeschutzimpfungen in Apotheken

Der Versorgung „zuträglich und kostengünstiger“ wäre stattdessen die Einführung des Dispensierrechts für die Ärzteschaft. Insbesondere im Notdienst und in der Erstausgabe von Medikamenten in Praxen und Kliniken könnte die Versorgung so nahtlos und an Patientinnen und Patienten orientiert erfolgen, ist Medi überzeugt. „Gerade an Wochenenden können so mögliche Brüche in der Versorgung vermieden werden.“ Zudem könne bei der Erstbestellung von Medikamenten effizienter vorgegangen und unnötig große Packungsgrößen umgangen werden. „Zusätzlich sparen Patientinnen und Patienten Wege und tragen so zum Umwelt- und Klimaschutz zumindest etwas bei. Das geschieht nicht durch zusätzliche Apothekenbesuche für Impfungen“, heißt es.

Ähnlich äußert sich die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein. Demnach sind Impfungen eine urärztliche Aufgabe und „müssen in der Grundversorgung durch Praxen bleiben“. Dringender als jede Impfung in Apotheken sei die Arzneimittelversorgung im Notdienst durch Ärzte, zu der es unverändert keine gesetzliche Erlaubnis gebe, sagte die KV-Vorstandsvorsitzende Monika Schliffke. Die Landesärztekammer in Brandenburg fasste indes eine entsprechende Resolution. Demnach sind die Pläne der Ampel-Koalition, künftig auch Apotheken regelhaft in die Grippeimpfungen einzubeziehen, ein Schritt in die falsche Richtung. „Die Brandenburgischen Apothekerinnen und Apotheker haben insbesondere während der Pandemie gezeigt, wie unverzichtbar ihre Kompetenzen für das Gesundheitssystem sind. Die Durchführung von Impfungen gehört jedoch ausdrücklich nicht dazu. Zudem wird durch diesen Vorstoß der Bundespolitik die seit Jahrhunderten zu Recht bestehende, bewährte Trennung von Apotheker- und Arztberuf im Kern gefährdet.“

Baehrens: Positive Erfahrungen mit Apotheken auf Grippeimpfung übertragen

Was sagen die Bundestagsfraktionen zum aktuellen Streit ums Impfen und zur Forderung der Ärzte nach dem Dispensierrecht? Heike Baehrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, erklärt: „Die Menschen erwarten zu Recht von uns niedrigschwellige Zugänge zur Versorgung. Das gilt besonders für Formen der präventiven Gesundheitsvorsorge wie das Impfen. Darum haben uns Apothekerinnen und Apotheker bereits an vielen Orten einen hervorragenden Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet. Diese positiven Erfahrungen sollen nun auch auf Grippeschutzimpfungen übertragen werden.“ Vorausgesetzt sei immer eine entsprechende Qualifizierung der Apothekerinnen und Apotheker. „Im Übrigen plädiert die SPD-Bundestagsfraktion seit langem für ein eingeschränktes Dispensierrecht für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im Notdienst, wie es auch Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach derzeit bereits prüft. Denn kommt es zu einer akuten Erkrankung außerhalb der Sprechzeiten, so sollte es Patientinnen und Patienten nicht noch zugemutet werden, einen ggf. beschwerlichen und weiten Weg zur Bereitschaftsapotheke auf sich nehmen zu müssen. Solche Brücken in der Versorgung sind der richtige Weg.“

Andrew Ullmann, selbst Mediziner und für die FDP im Bundestag, sagte auf Nachfrage der DAZ am Freitag: „Mir geht es in der Gesundheitspolitik darum, die Versorgung der Patienten zu verbessern. Andere Länder zeigen, dass die Impfquoten bei der Grippeschutzimpfung sich maßgeblich erhöhen, wenn auch in Apotheken geimpft werden kann. Als Infektiologe ist mir dies ein besonders wichtiges Anliegen. Daher sollten wir diese Chance nutzen.“ Gleichwohl könne er die Position des Medi-Verbund Baden-Württemberg nachvollziehen. „Ehrlicherweise habe ich diese Form der Reaktion sogar erwartet. Ich bin grundsätzlich für jeden Vorschlag, der die Patientenversorgung verbessert, gesprächsbereit. Scheuklappen kenne ich nicht.”