Versicherte zahlreicher Betriebskrankenkassen können sich ab sofort in Apotheken an Rhein und Ruhr gegen Grippe impfen lassen. Möglich macht dies der Beitritt des BKK-Landesverbands Nordwest zum Modellprojekt Grippeimpfungen in Apotheken, informiert der Apothekerverband Nordrhein (AVNR) am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Rund 530 impfberechtigte Apotheken in ganz Nordrhein bieten demnach das Impfen an. Gestartet war das Projekt in der Grippesaison 2020/21. Dem AVNR war es gelungen, den ersten Vertrag mit einer Krankenkasse für ein solches Pilotprojekt auszuhandeln – Partner war und ist die AOK Rheinland/Hamburg. Zunächst war das Impfen in den Apotheken nur in bestimmten Regionen des Verbandsbezirks möglich gewesen. Nachdem jedoch die erste Bilanz durchweg positiv ausgefallen ist, weiteten der AVNR und die Kasse das Modell in der Saison 2021/22 auf ganz Nordrhein aus.