Impfende Apotheker überzeugen auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen

Impfen in der Apotheke – was die Ampel jetzt mit Blick auf die COVID-19-Pandemie möglich machen will, ist vielerorts bereits gelebte Realität. Deutschlandweit laufen inzwischen mehrere Modellprojekte zur Grippeimpfung in den Apotheken. Wann immer Ergebnisse von Zwischenauswertungen bekannt werden, bekommen die teilnehmenden Betriebe ein mehr als gutes Zeugnis ausgestellt.