Wie verändert Psilocybin das Gehirn bei Depression?

„Selbst die leistungsfähigsten Antidepressiva zeigen nur eine bescheidene Wirksamkeit, nicht zu vernachlässigende Nebenwirkungen, Absetzprobleme und hohe Rückfallquoten, was den Bedarf an neuen, verbesserten Behandlungen verdeutlicht“, schreiben Wissenschaftler:innen aktuell im Fachjournal „Nature Medicine“.

Hoffnung setzt die Forschung in psychedelische (halluzinogen und psychotrop wirksam) Wirkstoffe, wie Psilocybin aus „magic Mushrooms“ – zurecht: Untersuchungen deuten auf eine gute Wirksamkeit von Psilocybin bei Depressionen, Zwangsstörungen und Suchterkrankungen hin. Das zeigt ein Review, veröffentlicht im Jahr 2020 im Fachjournal „Acta Psychiatrica Scandinavica“ („Therapeutic effects of classic serotonergic psychedelics: A systematic review of modern-era clinical studies“). Und erst im April 2021 veranschaulichte eine Studie – die Psilocybin sogar mit einem Antidepressivum aus der Gruppe der SSRI (Selektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer) verglich –, dass der Pilzinhaltsstoff vergleichbar gut antidepressiv wirkt wie Escitalopram (nachzulesen im „The New England Journal of Medicine“: „Trial of Psilocybin versus Escitalopram for Depression“).