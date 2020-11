Psilocybin bei schweren Depressionen

Wissenschaftler um Alan K. Davis (Arbeitsgruppe von Roland Griffiths) vom Center for Psychedelic and Consciousness Research at Johns Hopkins Bayview Medical Center in Baltimore (Maryland, USA) fanden bei 24 Patienten mit schweren Depressionen (Major Depression), dass eine Psilocybin-gestützte Therapie eine „starke, schnelle und anhaltende antidepressive Wirkung“ hervorruft. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse unter „Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial“ im Fachjournal „JAMA Psychiatry“.