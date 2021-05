Hoffnungsträger Psilocybin zur Depressionsbehandlung

So wurde Psilocybin in den bisherigen klinischen Studien insgesamt nur zweimal im Abstand von mehreren (zum Beispiel sechs) Wochen oral verabreicht. Die Gabe erfolgt in einem speziellen therapeutischen Setting mit einem recht großen Aufwand. Zunächst wurden mindestens zwei vorbereitende Sitzungen durchgeführt, in denen Therapeuten sechs Stunden lang mit den Patienten sprachen. Am Tag der Verabreichung lag der Patient nach der Gabe mit einer Augenmaske auf der Couch und hörte Musik, während ihn zwei Therapeut:innen mehrere Stunden überwachten.