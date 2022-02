Jan Harbecke verstärkt ab sofort die Chefetage des Apothekerverbands Westfalen-Lippe. Die Mitgliederversammlung wählte den Inhaber der Jahreszeiten-Apotheke in Münster am vergangenen Samstag in den Vorstand. Hauptaufgabe des 36-Jährigen wird künftig sein, auf Landesebene in Verhandlungen mit Krankenkassen und Kostenträgern die Interessen der Apotheken vor Ort und ihrer Patienten zu vertreten.