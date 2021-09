Rochell: GEDISA wird teuer – Mitgliedervotum nötig

Der DAV will eine neue Digitalgesellschaft namens GEDISA gründen – und der Apothekerverband Westfalen-Lippe soll allein 1 Million Euro pro Jahr dafür zahlen. Mit Blick auf diese stattliche Summe will der AVWL zunächst die Mitgliederversammlung in einer außerordentlichen Sitzung abstimmen lassen, ob der Verband sich überhaupt als Gesellschafter an GEDISA beteiligen wird. Denn bei einem Haushaltsvolumen von 3,7 Millionen Euro seien das „gewiss keine Peanuts“, betonte der frischgebackene AVWL-Chef Thomas Rochell gestern in Münster.