AVWL-Chef Michels tritt zurück

„Nach 14 Jahren an der Spitze des AVWL und 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für den Verband ist nun inmitten der Wahlperiode auch aus persönlichen Gründen der richtige Zeitpunkt, die Aufgabe geordnet in andere erfahrene Hände zu legen“, begründet Michels seinen Rücktritt. Michels hatte seit dem Jahr 2007 an der Spitze des AVWL gestanden und ist seit 1991 Mitglied des Vorstands.

Dass Rochell das Amt als Vorstandsvorsitzender des Verbands übernimmt, begrüße Michels, heißt es. In ihm habe der AVWL einen äußerst versierten Nachfolger gefunden. Rochell ist laut Pressemitteilung nach Michels Rücktritt von den verbliebenen Vorstandsmitgliedern mit fünf Ja-Stimmen und bei eigener Enthaltung zum neuen Verbandschef gewählt worden. Laut AVWL-Satzung tritt demnach bei einem vorzeitigen Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden für den Rest der Amtszeit an seine Stelle ein aus der Mitte des Vorstands mit einfacher Mehrheit gewähltes Mitglied. Rochell werde die Aufgabe zunächst bis zur turnusmäßigen Neuwahl des Vorsitzenden im Jahr 2023 fortführen.

„Wir danken Klaus Michels für sein großes Engagement für die westfälisch-lippischen Apothekeninhaber und seine enormen Leistungen für den Berufsstand in den vergangenen 30 Jahren“, so Rochell im Namen aller Vorstandsmitglieder. „Er hat die Interessen der Apotheken vor Ort auf Landes- wie auch auf Bundesebene immer höchst erfolgreich und mit großer Leidenschaft vertreten.“