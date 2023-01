„Besser, etwas zu tun, als alles mit sich machen zu lassen“

Wie könnte man jungen Kolleginnen und Kollegen den Einstieg erleichtern?

Genauso, wie eben geschildert. Die AVWL-Starters sind eine ideale Plattform, um mit Spaß zu erfahren, wie wertvoll der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist und wie gewinnbringend die Diskussion über berufliche sowie berufspolitische Herausforderungen. Aktuell machen wir uns im Vorstand Gedanken, wie wir jungen Kolleginnen und Kollegen zusätzlich Wege in die ehrenamtliche Arbeit ebnen können. Es gibt viele Möglichkeiten, in die Verbandsarbeit hineinzuschnuppern und herauszufinden, ob ein berufspolitisches Engagement das Richtige ist. Wir freuen uns über Interessenten. Es muss ja nicht gleich der Vorstand sein. Es gibt weitere Möglichkeiten sich einzubringen, zum Beispiel durch ein Engagement im Beirat bzw. der Bezirksgruppe, in einer Fachgruppe oder durch Diskussionen und Abstimmungen in der Mitgliederversammlung und weiteren Veranstaltungen. Gerade was die Beteiligung an der Mitgliederversammlung anbetrifft, müssen wir wieder besser werden. Der Vorstand befasst sich derzeit mit der Frage, wie dies gelingen kann. Die Mitgliederversammlung ist das Gremium unseres Souveräns. Es trifft zentrale Entscheidungen – wie wir bei der Gedisa-Frage sehen konnten. Die Mitgliederversammlung hat daher unbedingt mehr Teilnahme und Interesse verdient.