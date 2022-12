Wie verhandelt man eigentlich mit Krankenkassen?

Seit diesem Jahr ist er nun noch intensiver im konstruktiven Austausch mit den Kassen und setzt sich im Sinne der Apothekerschaft in Westfalen-Lippe mit Rahmenverträgen und anderen Vereinbarungen auseinander. Im DAZ-Podcast erklärt er, dass es aktuell der „Riesen-Kostendruck“ im System sei, den Leistungserbringer und Leistungsträger lösen müssten. Jetzt sei es noch wichtiger, Verträge so zu gestalten, dass sie auch in Zukunft noch eine auskömmliche Honorierung den Apotheken garantieren. Kann das gelingen? Wie beschreibt Jan Harbecke das Verhältnis zu den Krankenkassen in seinem Land? „Wir haben ein sehr heterogenes Verhältnis“, sagt er. Das komme dadurch zustande, dass es „sehr große“ Kassen gebe, mit denen es zu einem regelmäßigen Austausch komme. Bei kleineren Kassen existierten zum Teil gar keine expliziten Ansprechpartner.