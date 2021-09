Wird Sören Friedrich GEDISA-Chef?

Friedrich ist bereits aktuell in seiner Funktion als ABDA-Abteilungsleiter IT/Telematik für die Betreuung des DAV-Portals zuständig. Er ist seit 2015 für die ABDA tätig, zuvor war der Diplom-Informatiker Projektmanager erst bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg und dann kurzzeitig auch bei der Gematik gewesen.

Wozu eine neue Gesellschaft?

Der DAV will die Geschicke seines Apothekenportals nach DAZ-Information unter anderem deshalb in die Hände der GEDISA legen, weil der eigene Status als eingetragener Verein offenbar haftungsrechtliche Schwierigkeiten mit sich bringt. Zudem finanziert sich der DAV aus dem komplexen ABDA-Haushalt, was ebenfalls als hinderlich angesehen wird.

Bezahlen sollen für die neue Gesellschaft übrigens die 17 Landesapothekerverbände – und offenbar ist man nicht überall restlos begeistert von dieser Idee. Bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbands Westfalen-Lippe (AVWL) am vergangenen Mittwoch in Münster etwa stand ursprünglich eine Abstimmung über die Beteiligung des AVWL auf der Tagesordnung. Denn laut AVWL-Chef Thomas Rochell hält der DAV in diesem Zusammenhang kräftig die Hand auf: Insgesamt 1 Million Euro will der Verband jährlich allein aus Westfalen-Lippe für den Betrieb der GEDISA einziehen. Bei einem Haushalt von 3,7 Millionen Euro pro Jahr ist das aus Rochells Sicht „gewiss keine Peanuts“.