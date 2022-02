Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Verbands am vergangenen Samstag tauchte er plötzlich wieder auf und als Beobachter konnte man erahnen, dass die Entscheidung Michels womöglich auch mit der Haltung des AVWL zur neu gegründeten Digitalgesellschaft Gedisa (Gesellschaft Digitaler Services der Apotheken) zusammenhängen könnte. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende brach nämlich eine Lanze für die Beteiligung seines Verbands an Gedisa – sie sei die „einzige Chance, eine Plattform zu schaffen, an der alle Apotheken in Deutschland beteiligt sind“. Sei der AVWL nicht dabei, bekomme er auch keine Gelegenheit, in irgendeiner Form mitzubestimmen. Bedingt dadurch, dass die ABDA in direkten Verhandlungen mit der Politik stehe, werde Gedisa immer einen Wissensvorsprung gegenüber kommerziellen Anbietern haben. „Wir werden immer schneller sein können als andere.“