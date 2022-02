AVWL sagt Nein zu Gedisa

Entscheidung am Grünen Tisch: Spannender hätte die Abstimmung bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbands Westfalen-Lippe (AVWL) am heutigen Samstag kaum ablaufen können. Auf die Frage, ob der Verband der neu gegründeten Digitalgesellschaft Gedisa (Gesellschaft Digitaler Services der Apotheken) beitreten soll, lautete das Ergebnis Gleichstand. 40 Mitglieder stimmten mit Ja, 40 mit Nein, 4 enthielten sich. Die Wertung der zugeschalteten Juristen: Keine Mehrheit im Sinne der Fragestellung, also kein Beitritt.