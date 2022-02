Der Apothekerverband Westfalen-Lippe wird sich nicht an der neuen Digitalgesellschaft Gedisa beteiligen. Vorstand, stimmberechtigte Mitglieder und Gäste erörterten das Für und Wider am vergangenen Samstag in einer intensiv geführten, vierstündigen Debatte. Deutlich wurde: Der AVWL fühlt sich vom DAV vorgeführt.