Rochell bleibt Vorsitzender des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe

Thomas Rochell ist für weitere vier Jahre im Amt des Vorstandsvorsitzenden des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe (AVWL) bestätigt worden. Er wurde am Mittwochabend mit großer Mehrheit von der Mitgliederversammlung gewählt, wie es in einer Pressemitteilung des Verbands vom Donnerstag heißt. „Das ist in einer für die Apotheken so schwierigen Zeit eine große Verantwortung“, so Rochell. Er hatte den Posten vor gut zwei Jahren übernommen, nachdem sein Vorgänger Klaus Michels sich zur Halbzeit der Wahlperiode zurückgezogen hatte.

„Die vergangenen beiden Jahre waren eine große Herausforderung und die nächsten werden es ebenso“, so Rochell. Aber die Arbeit mache auch Spaß und sei erfüllend, selbst wenn die Berufspolitik ein mühsames Geschäft sei und die Erfolge nur in kleinen Schritten erreicht würden. „Massive Lieferengpässe, eine nicht mehr auskömmliche Vergütung der Apothekenleistungen sowie die Pläne des Bundesgesundheitsministers für eine destruktive Apothekenreform gefährden das flächendeckende Apothekennetz und die Versorgung der Patienten“, kritisierte Rochell. „Das kann ich nicht hinnehmen, sondern möchte mich dafür einsetzen, die wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten zu sichern.“