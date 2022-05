Der Spiegel hat sich in einem aktuellen Artikel den Lieferstart-ups wie Mayd und First A gewidmet, die „für die Pharmabranche werden wollen, was Gorillas oder Flink für Lebensmittel sind“. Die „charmante Idee“ – schließlich wolle sich niemand krank in die Apotheke schleppen – ist in den Augen des Autors bisher „allerdings kaum mehr als eine teure, hochriskante Wette“.

Gründe dafür sind demnach der hochregulierte Markt – „manche halten das Lieferbusiness mit den Pharmazeutika sogar für illegal“ – und die schleppende Einführung des E-Rezepts. Denn ohne elektronische Verordnungen bleibe der lukrativste Teil des Markts, also der Rx-Markt, für Mayd und Co. weitgehend unter Verschluss. Die Auslieferung von Rx-Arzneimitteln sei nämlich gegenwärtig kaum wirtschaftlich: „Der Kurier müsste das Papierrezept erst beim Kunden abholen und anschließend in die Apotheke bringen“, wird erläutert.