Ist eine prozentuale Umsatzbeteiligung bei Plattformen zulässig?

Lieferdienste wie Mayd, First A und Kurando, aber auch Plattformen wie gesund.de, ia.de und wie sie alle heißen – die Zahl der Online-Marktplätze hat im Arzneimittelmarkt in den vergangenen Jahren stark zugenommen. So sind zum einen die im Markt etablierten Player unterwegs, wie Noweda, Noventi und Apozin. Sie wollen im Normalfall, wie sie selbst sagen, ihren Apothekenkunden bei der Digitalisierung helfen und Online-Sichtbarkeit verschaffen. Auf der anderen Seite tummeln sich Start-ups wie Mayd und First A, das kürzlich von der Shop Apotheke geschluckt wurde. Sie haben sich vor allem die letzte Meile vorgenommen und das schnell. Sie bieten keine klassische Onlinebestellung mit Versand, sondern nur die Lieferung aus den angeschlossenen Apotheken vor Ort innerhalb eines kleinen Zeitfensters.